Шольц повідомив, на що не варто розраховувати РФ
Росії потрібно зрозуміти, що не може йтися про укладення якогось холодного миру – наприклад, перетворивши наявну лінію фронту на новий “кордон” між Росією та Україною.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Шольц повідомив, на що не варто розраховувати РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:32;
Кореспондент Олаф Шольц, канцлер Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росії потрібно зрозуміти, що не може йтися про укладення якогось холодного миру – наприклад, перетворивши наявну лінію фронту на новий…".