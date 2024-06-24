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Шольц вважає: в Німеччині багато громадян, які не згодні з підтримкою України

Політика 11:23   24.06.2024
Олаф Шольц
канцлер Німеччини
Шольц вважає: в Німеччині багато громадян, які не згодні з підтримкою України

Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити.

Автор: Олаф Шольц, канцлер Німеччини
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Олаф Шольц, канцлер Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які…".