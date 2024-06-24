Шольц вважає: в Німеччині багато громадян, які не згодні з підтримкою України
Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна с рф, выборы, германия, поддержка, Шольц;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:23;
Кореспондент Олаф Шольц, канцлер Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які…".