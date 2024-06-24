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Шольц считает, что в Германии много граждан, не согласных с поддержкой Украины

Мир 11:23   24.06.2024
Олаф Шольц
канцлер Германии
Шольц считает, что в Германии много граждан, не согласных с поддержкой Украины Фото: СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ/AFP

Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, а также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, как мне кажется, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить.

Автор: Олаф Шольц, канцлер Германии
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, а также не согласны с санкциями, которые…".