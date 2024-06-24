Шольц считает, что в Германии много граждан, не согласных с поддержкой Украины
Фото: СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ/AFP
Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, а также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, как мне кажется, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война с рф, выборы, германия, поддержка, Шольц;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:23;
Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, а также не согласны с санкциями, которые…".