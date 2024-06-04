Не ескалація, а можливість захистити Харків – Шольц про удари зброєю ФРН по РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території РФ у етері радіостанції “Antenne Bayern”, повідомляє DW.
Канцлер ФРН Шольц заявив: не вважає, що призведе до ескалації можливість України завдавати ударів по військових цілях у РФ зброєю, що надана Німеччиною.
“Як сказав президент США, йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків”, – сказав Шольц у понеділок, 3 червня.
За словами німецького лідера, дозвіл Україні використовувати німецьку зброю по цілях на території РФ ретельно продумали спільно з “друзями та союзниками” Німеччини.
“При цьому Шольц поспішив запевнити громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити “неправильні та несвоєчасні рішення”, – зазначає DW.
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Нагадаємо, раніше канцлер ФРН неодноразово запевняв, що зброю, що постачається з Німеччини Україні, не дозволять використовувати для ударів по території РФ. Однак російський наступ через кордон у Харківській області, а також варварські удари по житлових будинках та гіпермаркету в Харкові змінили позицію Шольца – як і більшості лідерів країн Заходу. Офіційний представник Шольца Штеффен Хебештрайт прямим текстом пов’язав зміну позиції Берліна з атаками армії РФ, що почастішали, в Харківській області, котрі “готувалися, координувалися та здійснювалися” з позицій, що безпосередньо прилягають до російського кордону. “Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів”, – пояснив Хебештрайт.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: війна, оружие, разрешение, Шольц;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території РФ у етері радіостанції “Antenne Bayern”, повідомляє DW".