Не ескалація, а можливість захистити Харків – Шольц про удари зброєю ФРН по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував дозвіл використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території РФ у етері радіостанції “Antenne Bayern”, повідомляє DW.

Канцлер ФРН Шольц заявив: не вважає, що призведе до ескалації можливість України завдавати ударів по військових цілях у РФ зброєю, що надана Німеччиною.

“Як сказав президент США, йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків”, – сказав Шольц у понеділок, 3 червня.

За словами німецького лідера, дозвіл Україні використовувати німецьку зброю по цілях на території РФ ретельно продумали спільно з “друзями та союзниками” Німеччини.

“При цьому Шольц поспішив запевнити громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити “неправильні та несвоєчасні рішення”, – зазначає DW.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН неодноразово запевняв, що зброю, що постачається з Німеччини Україні, не дозволять використовувати для ударів по території РФ. Однак російський наступ через кордон у Харківській області, а також варварські удари по житлових будинках та гіпермаркету в Харкові змінили позицію Шольца – як і більшості лідерів країн Заходу. Офіційний представник Шольца Штеффен Хебештрайт прямим текстом пов’язав зміну позиції Берліна з атаками армії РФ, що почастішали, в Харківській області, котрі “готувалися, координувалися та здійснювалися” з позицій, що безпосередньо прилягають до російського кордону. “Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів”, – пояснив Хебештрайт.