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Не эскалация, возможность защитить Харьков — Шольц об ударах оружием ФРГ по РФ

Мир 09:47   04.06.2024
Оксана Горун
Не эскалация, возможность защитить Харьков — Шольц об ударах оружием ФРГ по РФ Фото: пресс-служба ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение использовать немецкое оружие для ударов по военным целям на территории РФ в эфире радиостанции Antenne Bayern, передает DW.

Канцлер ФРГ Шольц заявил: не считает, что появившаяся у Украины возможность наносить удары по военным целям в РФ оружием из Германии приведет к эскалации.

«Как сказал президент США, речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков», — сказал Шольц в понедельник, 3 июня.

По словам немецкого лидера, разрешение Украине использовать немецкое оружие по целям на территории РФ тщательно продумали совместно с «друзьями и союзниками» Германии.

«При этом Шольц поспешил заверить граждан ФРГ, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять «неправильные и несвоевременные решения», — отмечает DW.

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Напомним, ранее канцлер ФРГ неоднократно заверял, что оружие, поставляемое из Германии Украине, не разрешат использовать для ударов по территории РФ. Однако российское наступление через границу в Харьковской области, а также варварские удары по жилым домам и гипермаркету в Харькове, изменили позицию Шольца — как и большинства лидеров стран Запада.  Официальный представитель Шольца Штеффен Хебештрайт прямым текстом связал изменение позиции Берлина участившимися атаками армии РФ в Харьковской области, которые «готовились, координировались и осуществлялись» с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. «Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — пояснил Хебештрайт.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 09:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал разрешение использовать немецкое оружие для ударов по военным целям на территории РФ в эфире радиостанции Antenne Bayern, передает DW".