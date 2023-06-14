Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS

В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена (об ATACMS — ред.)… мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается… Когда слышим очередное «нет», «нельзя», «нет» — для нас это дополнительное задание найти, что именно нужно сделать для того, чтобы это «нет» превратилось в «возможно», «возможно» стало «да», а «да» мы как можно быстрее увидели на поле боя.