Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS
В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена (об ATACMS — ред.)… мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается… Когда слышим очередное «нет», «нельзя», «нет» — для нас это дополнительное задание найти, что именно нужно сделать для того, чтобы это «нет» превратилось в «возможно», «возможно» стало «да», а «да» мы как можно быстрее увидели на поле боя.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:23;
Корреспондент Оксана Маркарова, посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена (об ATACMS — ред.)… мы впервые услышали о том, что вопрос…".