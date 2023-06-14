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Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS

Мир 11:23   14.06.2023
Оксана Маркарова
посол Украины в США
Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS

В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена (об ATACMS — ред.)… мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается… Когда слышим очередное «нет», «нельзя», «нет» — для нас это дополнительное задание найти, что именно нужно сделать для того, чтобы это «нет» превратилось в «возможно», «возможно» стало «да», а «да» мы как можно быстрее увидели на поле боя.

Автор: Оксана Маркарова, посол Украины в США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Маркарова, посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена (об ATACMS — ред.)… мы впервые услышали о том, что вопрос…".