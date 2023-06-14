Посол України в США заявила про зміну тональності в питанні ATACMS

Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена (про ATACMS – ред.)… ми вперше почули про те, що питання обговорюється… Коли чуємо чергове “ні”, “не можна”, “ні” – для нас це додаткове завдання знайти, що саме потрібно зробити для того, щоб це “ні” перетворилося на “можливо”, “можливо” стало “так”, а “так” ми якнайшвидше побачили на полі бою.