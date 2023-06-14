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Посол України в США заявила про зміну тональності в питанні ATACMS

Політика 11:23   14.06.2023
Оксана Маркарова
посол України в США
Посол України в США заявила про зміну тональності в питанні ATACMS

Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена (про ATACMS – ред.)… ми вперше почули про те, що питання обговорюється… Коли чуємо чергове “ні”, “не можна”, “ні” – для нас це додаткове завдання знайти, що саме потрібно зробити для того, щоб це “ні” перетворилося на “можливо”, “можливо” стало “так”, а “так” ми якнайшвидше побачили на полі бою.

Автор: Оксана Маркарова, посол України в США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Оксана Маркарова, посол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена (про ATACMS – ред.)… ми вперше почули про те, що питання…".