В обхід цензури. Фіни зробили у грі Counter-Strike сюжети про війну в Україні
Фінське ЗМІ Helsingin Sanomat створило в Counter-Strike – одній з найпопулярніших в рф онлайн-грі – кімнату з репортажами про жахіття війни в Україні, повідомило німецьке видання Deutsche Welle .
Найбільша у Фінляндії щоденна газета Helsingin Sanomat створила кімнату в онлайн-грі Counter-Strike, з інформацією про удари рф по цивільних об’єктах в Україні та масові вбивства в Бучі на Київщини під час російської окупації. Спеціальний проєкт покликаний обійти цензуру в рф і розповісти росіянам інформацію про війну за допомогою однієї з найпопулярніших у країни ігор.
“3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси. У рф її не існує. Helsingin Sanomat заблокована на території РФ. Однак ми придумали вельми оригінальний спосіб розповісти правду про війну російській молоді. На відміну від багатьох ЗМІ, комп’ютерні ігри в Росії ще не заборонені”, – пишуть вони.
Кімната стала доступною 2 травня. Її стилізували під типовий район у пострадянському місті. В одному із підвалів під вічним вогнем на стінах розмістили репортажі російською мовою, зроблені військовими кореспондентами видання в Україні.
Counter-Strike – одна з найпопулярніших ігор у світі. За різними оцінками, в Росії в неї грають від 3 до 4 мільйонів чоловік, переважно молодь. З моменту виходу кімнати Helsingin Sanomat її відкрили понад 2 тисячі разів. Інформація про неї продовжує поширюватись.
Читайте також: Харківські бійці влаштували окупантам під Бахмутом «Гру в кальмара» (Відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «В обхід цензури. Фіни зробили у грі Counter-Strike сюжети про війну в Україні»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 16:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фінське ЗМІ Helsingin Sanomat створило в Counter-Strike – одній з найпопулярніших в рф онлайн-грі – кімнату з репортажами про жахіття війни в Україні, повідомило німецьке видання Deutsche Welle .".