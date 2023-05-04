В обхід цензури. Фіни зробили у грі Counter-Strike сюжети про війну в Україні

Фінське ЗМІ Helsingin Sanomat створило в Counter-Strike – одній з найпопулярніших в рф онлайн-грі – кімнату з репортажами про жахіття війни в Україні, повідомило німецьке видання Deutsche Welle .

Найбільша у Фінляндії щоденна газета Helsingin Sanomat створила кімнату в онлайн-грі Counter-Strike, з інформацією про удари рф по цивільних об’єктах в Україні та масові вбивства в Бучі на Київщини під час російської окупації. Спеціальний проєкт покликаний обійти цензуру в рф і розповісти росіянам інформацію про війну за допомогою однієї з найпопулярніших у країни ігор.

“3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси. У рф її не існує. Helsingin Sanomat заблокована на території РФ. Однак ми придумали вельми оригінальний спосіб розповісти правду про війну російській молоді. На відміну від багатьох ЗМІ, комп’ютерні ігри в Росії ще не заборонені”, – пишуть вони.

Кімната стала доступною 2 травня. Її стилізували під типовий район у пострадянському місті. В одному із підвалів під вічним вогнем на стінах розмістили репортажі російською мовою, зроблені військовими кореспондентами видання в Україні.

Counter-Strike – одна з найпопулярніших ігор у світі. За різними оцінками, в Росії в неї грають від 3 до 4 мільйонів чоловік, переважно молодь. З моменту виходу кімнати Helsingin Sanomat її відкрили понад 2 тисячі разів. Інформація про неї продовжує поширюватись.