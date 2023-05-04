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Без цензуры. Финны создали в игре Counter-Strike репортажи о войне в Украине

Мир 16:07   04.05.2023
Оксана Якушко
Без цензуры. Финны создали в игре Counter-Strike репортажи о войне в Украине

Финское СМИ Helsingin Sanomat создало в Counter-Strike – одной из самых популярных в рф онлайн-игр – комнату с репортажами об ужасах войны в Украине, сообщило немецкое издание Deutsche Welle.

Крупнейшая в Финляндии ежедневная газета Helsingin Sanomat создала комнату в онлайн-игре Counter-Strike, с информацией об ударах рф по гражданским объектам в Украине и массовых убийствах в Буче на Киевщине во время российской оккупации. Специальный проект призван обойти цензуру в рф и рассказать россиянам информацию о войне с помощью одной из самых популярных в стране игр.

«3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. В рф ее не существует. Helsingin Sanomat заблокирована на территории рф. Однако мы придумали весьма оригинальный способ рассказать правду о войне российской молодежи. В отличие от многих СМИ, компьютерные игры в рф еще не запрещены «, – пишут они.

Комната стала доступна 2 мая. Ее стилизовали под типичный район в постсоветском городе. В одном из подвалов под вечным огнем на стенах размещены репортажи на русском языке, сделанные военными корреспондентами издания в Украине.

Counter-Strike – одна из самых популярных игр в мире. По разным оценкам, в рф в нее играют от 3 до 4 миллионов человек, преимущественно молодежь. С момента выхода комнаты Helsingin Sanomat ее открыли более 2 тысяч раз. Информация о ней продолжает распространяться.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 16:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Финское СМИ Helsingin Sanomat создало в Counter-Strike – одной из самых популярных в рф онлайн-игр – комнату с репортажами об ужасах войны в Украине, сообщило немецкое издание Deutsche Welle.".