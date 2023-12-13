Перший у світі випадок: чоловік порвав горло, стримуючи чхання

Чоловік отримав невелику дірку у горлі після спроби стримати чхання, пише Livescience.

Дивний інцидент трапився, коли чоловік кермував машиною та страждав від сінної лихоманки. Раптом він відчув непереборне бажання чхнути, але замість того, щоб дати собі волю, придушив бажання, затиснувши носа і закривши рота.

Якщо під час чхання рот та ніс закриті, тиск у верхніх дихальних шляхах більш ніж у 20 разів перевищує тиск, який зазвичай виникає під час чхання. У випадку з чоловіком тиск був настільки сильним, що він зробив у горлі отвір розміром 2 на 2 міліметри.

Коли чоловік прибув у відділення невідкладної допомоги, у нього сильно боліло горло, його шия опухла, і він щосили намагався нею поворушити. Оглянувши пацієнта, лікарі почули слабкий тріск. Однак у чоловіка не було проблем із диханням, ковтанням чи розмовою.

Рентген шиї показав, що у чоловіка хірургічна емфізема – стан, при якому повітря потрапляє в найглибші шари тканин під шкірою. А комп’ютерна томографія показала розрив між третім та четвертим хребцями його шиї. Повітря також накопичилося в просторі грудної клітки між його легенями.

Лікарі дійшли висновку, що розрив був викликаний «швидким наростанням тиску в трахеї при чханні із затиснутим носом та закритим ротом».

Лікарі вирішили, що чоловікові не потрібна операція. Проте протягом двох днів за ним спостерігали у лікарні, щоб переконатися, що його стан стабільний. Потім чоловіка виписали, дали знеболювальне та ліки від сінної лихоманки. Лікарі також порадили йому не займатися важкою фізичною діяльністю протягом двох тижнів.

П’ять тижнів потому комп’ютерна томографія показала, що рана повністю загоїлася.

У результаті чоловік отримав доволі легкі травми. Але лікарі заявили, що цей випадок має стати попередженням для інших.

“Не слід придушувати чхання, затискаючи ніс, зберігаючи при цьому рот закритим, оскільки це може призвести до перфорації трахеї [дихального горла]”, – написали автори звіту про випадок.

Спонтанний розрив дихального горла трапляється рідко, але потенційно смертельно небезпечним.