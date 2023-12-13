Первый в мире случай: мужчина порвал горло, сдерживая чихание

Мужчина получил небольшую дырку в горле после попытки сдержать чихание, пишет Livescience.

Странный инцидент приключился, когда мужчина вел машину и страдал от сенной лихорадки. Внезапно он почувствовал непреодолимое желание чихнуть, но вместо того, чтобы дать себе волю, подавил желание, зажав нос и закрыв рот.

Если во время чихания рот и нос закрыты, давление в верхних дыхательных путях может более чем в 20 раз превышать давление, которое обычно возникает во время чихания. В случае с мужчиной давление было настолько сильным, что он проделал в горле отверстие размером 2 на 2 миллиметра.

Когда мужчина прибыл в отделение неотложной помощи, у него сильно болело горло, его шея опухла, и он изо всех сил пытался ею пошевелить. Осмотрев пациента, врачи услышали слабый потрескивающий звук. Однако у мужчины не было проблем с дыханием, глотанием или разговором.

Рентген шеи показал, что у мужчины хирургическая эмфизема — состояние, при котором воздух попадает в самые глубокие слои тканей под кожей. А компьютерная томография показала разрыв между третьим и четвертым позвонками его шеи. Воздух также скопился в пространстве грудной клетки между его легкими.

Врачи пришли к выводу, что разрыв был вызван «быстрым нарастанием давления в трахее при чихании с зажатым носом и закрытым ртом».

Врачи решили, что мужчине не нужна операция. Тем не менее в течение двух дней за ним наблюдали в больнице, чтобы убедиться, что его состояние стабильное. Затем мужчину выписали, вооружив обезболивающими и лекарствами от сенной лихорадки. Врачи также посоветовали ему не заниматься тяжелой физической деятельностью в течение двух недель.

Пять недель спустя компьютерная томография показала, что рана полностью зажила.

В итоге мужчина получил довольно легкие травмы. Но врачи заявили, что этот случай должен стать предупреждением для других.

«Не следует подавлять чихание, зажимая нос, сохраняя при этом рот закрытым, поскольку это может привести к перфорации трахеи [дыхательного горла]», — написали авторы отчета о случае.

Спонтанный разрыв дыхательного горла встречается редко, но он потенциально смертельно опасен.