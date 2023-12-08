На Харьковщине кошка поцарапала хозяйку: у животного подтвердили бешенство

Случай бешенства у кошки зарегистрировали в поселке Ольшаны Солоницевской громады.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 4 декабря вечером женщина вернулась с работы домой и начала кормить кошек. Одна из них бросилась за едой и поцарапала хозяйку за руку. Утром на следующий день животное нашли мертвым.

В лаборатории подтвердили, что у кошки было бешенство.

В связи с этим с 7 декабря в части поселка Ольшаны, ограниченной улицами: Саковская, Царская и Петровская ввели карантин.

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