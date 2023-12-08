На Харьковщине кошка поцарапала хозяйку: у животного подтвердили бешенство
Случай бешенства у кошки зарегистрировали в поселке Ольшаны Солоницевской громады.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 4 декабря вечером женщина вернулась с работы домой и начала кормить кошек. Одна из них бросилась за едой и поцарапала хозяйку за руку. Утром на следующий день животное нашли мертвым.
В лаборатории подтвердили, что у кошки было бешенство.
В связи с этим с 7 декабря в части поселка Ольшаны, ограниченной улицами: Саковская, Царская и Петровская ввели карантин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, животное, карантин, кошка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства у кошки зарегистрировали в поселке Ольшаны Солоницевской громады.".