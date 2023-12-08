На Харківщині кішка подряпала господарку: у тварини підтвердили сказ
Випадок сказу у кішки зареєстрували у селищі Вільшани Солоницівської громади.
Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, 4 грудня ввечері жінка повернулась з роботи додому та почала годувати кішок. Одна з них кинулась за їжею та подряпала господарку за руку. Вранці наступного дня тварину знайшли мертвою.
У лабораторії підтвердили, що в кішки був сказ.
У зв’язку з цим з 7 грудня у частині селища Вільшани, обмежену вулицями: Саківська, Царська та Петровська ввели карантин.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу у кішки зареєстрували у селищі Вільшани Солоницівської громади.".