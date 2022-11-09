Чи потрібний Харкову Пушкін? Командир KRAKEN висловився про спірний монумент
Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що в Україні достатньо своїх героїв, якими треба пишатися.
У світлі чергового витка боротьби з пам’ятником Пушкіну (або за пам’ятник Пушкіну) у Харкові Костянтин Немічев зазначив, що українцям необхідно “розірвати зв’язки із загарбником”.
“У 2014 році після анексії територій здавалось би, що ось той час настав, коли зрозуміло хто ворог і необхідно позбутися багатьох речей, що нас із ним пов‘язує, на жаль і тоді цього не сталося. Але час настав 2022 році, коли ворог з повною силою накинувся на територію України, вчиняючи геноцид проти українського народу“, – вважає Немічев.
Він зазначив: “Україна – це держава з тисячолітньою історією. У нас є свої Герої, якими потрібно пишатися та поважати, які віддавали своє життя за свободу”.
А в постскриптумі до цього повідомлення пояснив, що до нього особисто зверталися щодо організації “жесту доброї волі” відносно погруддя російському поетові Олександру Пушкіну в Харкові.
“Цим мають займатися органи влади. А якщо це не працює, громада повинна діяти! Кожен має показати свою позицію. Та поставити крапку з визначенням позиції“, – прокоментував начальник штабу KRAKEN.
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Нагадаємо, 9 листопада у Харкові комунальники почали обкладати пам’ятник Олександру Пушкіну на площі поезії мішками із піском. Як виявилось, так мерія виконує рекомендації Інституту національної пам’яті.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 12:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що в Україні достатньо своїх героїв, якими треба пишатися".