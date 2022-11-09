Нужен ли Харькову Пушкин? Командир KRAKEN высказался о спорном памятнике

Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев считает, что в Украине достаточно своих героев, которыми нужно гордиться.

В свете очередного витка борьбы с памятником Пушкину (или за памятник Пушкину) в Харькове Константин Немичев отметил, что украинцам необходимо «разорвать связи с захватчиком».

«В 1991 году распался СССР, но, к сожалению, некоторая часть населения ментально осталась там. В 2014 году после аннексии территорий казалось бы, что вот то время настало, когда понятно, кто враг, и необходимо избавиться от многих связывающих нас с ним вещей, к сожалению, и тогда этого не произошло. Но время пришло в 2022 году, когда враг с полной силой набросился на территорию Украины, совершая геноцид против украинского народа», — считает Немичев.

Он отметил: «Украина – это государство с тысячелетней историей. У нас есть свои Герои, которыми нужно гордиться и уважать, которые отдавали свою жизнь за свободу».

А в постскриптуме к этом сообщению пояснил, что к нему лично обращались по вопросу организации «жеста доброй воли» в отношении бюста российскому поэту Александру Пушкину в Харькове.

«Этим должны заниматься органы власти. А если это не работает, громада должна действовать! Каждый должен показать свою позицию. И поставить точку с определением позиции», — прокомментировал начальник штаба KRAKEN.

Напомним, 9 ноября в Харькове коммунальщики начали обкладывать памятник Александру Пушкину на площади поэзии мешками с песком. Как оказалось, так мэрия исполняет рекомендации Института национальной памяти.