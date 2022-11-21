Live
  • Понеділок 21.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

Немічев: Кремлівські ботоферми поширюють протестні настрої в Україні

Суспільство 17:33   21.11.2022
Оксана Якушко
Немічев: Кремлівські ботоферми поширюють протестні настрої в Україні

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев зазначив, що Кремль не припиняє спроб розгойдати ситуацію всередині нашої країни та у Харкові. 

Останніми днями в мережі активно ширяться заклики до українців бунтувати проти відключень електроенергії, яке відбувається через те, що ворог розбив 50% енергетичної системи країни.

Сотні ботоферм намагаються поширити в українських чатах серед населення антидержавну пропаганду та викликати у людей протестні настрої, зазначив Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN.

«Невже вони і досі не розуміють, що тимчасові відключення світла не змусять українців вийти на вулицю під час повномасштабної війни. В той час, як кращі з нас вже 8 місяців, без мінімальних побутових умов щоденно знаходяться в окопах і боронять країну на передовій, звичайні громадяни готові сидіти без світла і тепла, але в вільній Україні, без русні», – підкреслив Немічев.

Читайте також:  Чи потрібний Харкову Пушкін? Командир KRAKEN висловився про спірну пам’ятку

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:57
У селищі Шевченкове повернули світло після ракетного удару РФ
15:26
Ракетний удар по Шевченковому та обстріл Куп’янська з РСЗВ. Дані прокуратури
14:59
На Куп’янщині армія РФ активно намагається контратакувати – Синєгубов
14:37
На Харківщині опалюються 98% будинків і запущено 96% котелень – Синєгубов
14:06
У місті на Харківщині попрощаються з вулицею Гагаріна: стартувало опитування

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Немічев: Кремлівські ботоферми поширюють протестні настрої в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 17:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев зазначив, що Кремль не припиняє спроб розгойдати ситуацію всередині нашої країни та у Харкові. ".