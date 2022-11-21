Немічев: Кремлівські ботоферми поширюють протестні настрої в Україні

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN Костянтин Немічев зазначив, що Кремль не припиняє спроб розгойдати ситуацію всередині нашої країни та у Харкові.

Останніми днями в мережі активно ширяться заклики до українців бунтувати проти відключень електроенергії, яке відбувається через те, що ворог розбив 50% енергетичної системи країни.

Сотні ботоферм намагаються поширити в українських чатах серед населення антидержавну пропаганду та викликати у людей протестні настрої, зазначив Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони KRAKEN.

«Невже вони і досі не розуміють, що тимчасові відключення світла не змусять українців вийти на вулицю під час повномасштабної війни. В той час, як кращі з нас вже 8 місяців, без мінімальних побутових умов щоденно знаходяться в окопах і боронять країну на передовій, звичайні громадяни готові сидіти без світла і тепла, але в вільній Україні, без русні», – підкреслив Немічев.