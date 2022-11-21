Немичев: Кремлевские ботофермы распространяют протестные настроения в Украине

Начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN Константин Немичев отметил, что Кремль не прекращает попыток раскачать ситуацию внутри нашей страны и в Харькове.

В последние дни в сети активно распространяются призывы к украинцам бунтовать против отключений электроэнергии, которое происходит из-за того, что враг разбил 50% энергетической системы страны.

Сотни ботоферм пытаются распространить в украинских чатах среди населения антигосударственную пропаганду и вызвать у людей протестные настроения, отметил начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN.

«Неужели они до сих пор не понимают, что временные отключения света не заставят украинцев выйти на улицу во время полномасштабной войны. В то время как лучшие из нас уже 8 месяцев, без минимальных бытовых условий ежедневно находятся в окопах и защищают страну на передовой, обычные граждане готовы сидеть без света и тепла, но в свободной Украине, без русных», — подчеркнул Немичев.