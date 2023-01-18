15 генераторів отримала Харківщина від фонду з Німеччини. Де їх встановлять
Бензинові генератори потужністю 2.8 кВт розподілять залежно від потреб громад області, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
Він розповів, що обладнання передав німецький фонд Blau Gelbes Kreuz, який допомагає Україні та Харківщині зокрема з початку війни, за сприяння БФ True Help.
“У нас є попит на такі генератори. Це якісні пристрої і вони можуть забезпечити безперервну подачу електроенергії як у “пунктах незламності”, так і в закладах охорони здоров’я чи ДСНС”, – зазначив Харнам.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бензинові генератори потужністю 2.8 кВт розподілять залежно від потреб громад області, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.".