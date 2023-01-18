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15 генераторов получила Харьковщина от фонда из Германии. Где их установят

Общество 19:25   18.01.2023
Елена Нагорная
15 генераторов получила Харьковщина от фонда из Германии. Где их установят

Бензиновые генераторы мощностью 2.8 кВт распределят в зависимости от потребностей громад области, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

Он рассказал, что оборудование передал немецкий фонд Blau Gelbes Kreuz, который помогает Украине и Харьковщине в частности с начала войны, при содействии БФ True Help.

«У нас есть спрос на такие генераторы. Это качественные устройства и они могут обеспечить непрерывную подачу электроэнергии как в «пунктах незламності», так и в учреждениях здравоохранения или ГСЧС», — отметил Харнам.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бензиновые генераторы мощностью 2.8 кВт распределят в зависимости от потребностей громад области, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.".