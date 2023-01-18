Еще семь фур «гуманитарки» отправили сегодня в Купянск — Синегубов
В город Купянск 18 января направлено 7 фур гуманитарной помощи, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Только сегодня 7 фур гуманитарной помощи направлено в город Купянск, на прошлой неделе было 10 фур строительных материалов. Мы четко понимаем, что это наша ответственность. Чтобы мы могли обеспечить людей, которые там все же остаются проживать», — отметил председатель ХОВА.
По его словам, люди получают строительные материалы для оперативного восстановления помещений, теплую одежду, белье, бытовую химию и продукты.
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«Мы над этим продолжаем работать. У нас также продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые фактически постоянно находятся под вражеским огнем. Например, населенный пункт Двуречная. Она на 2/3 находится под оккупацией врага (вероятно, имеется в виду Двуречанская громада — ред.). Там люди постоянно страдают, и мы оперативно реагируем на заявки. К сожалению, они не являются массовыми. Люди все же хотят работать у себя дома и даже под обстрелами», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В город Купянск 18 января направлено 7 фур гуманитарной помощи, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".