Ще сім фур “гуманітарки” відправили сьогодні в Куп’янськ – Синєгубов

До міста Куп’янськ 18 січня направлено 7 фур гуманітарної допомоги, розповів в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Лише сьогодні 7 фур гуманітарної допомоги направлено до міста Куп’янськ, минулого тижня було 10 фур будівельних матеріалів, і ми чітко розуміємо, що це наша відповідальність. Щоб ми могли забезпечити людей, які там все ж таки залишаються проживати“, – зазначив голова ХОВА.

За його словами, люди отримують будівельні матеріали для оперативного відновлення приміщень, теплий одяг, білизну, побутову хімію та продукти.

“Ми над цим продовжуємо працювати. У нас так само продовжується евакуація із населених пунктів, які фактично постійно знаходяться під ворожим вогнем. Наприклад, населений пункт Дворічна. Вона на 2/3 знаходиться під окупацією ворога (вочевидь, мається на увазі Дворічанська громада – ред.). Там люди постійно страждають і ми оперативно реагуємо на заявки. На жаль, вони не є масовими. Люди все ж таки хочуть працювати в себе двома і навіть під обстрілами”, – розповів Синєгубов.