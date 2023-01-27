ДТП у Харкові: на смерть збили жінку (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція встановлює особу жертви ДТП, яка загинула увечері 26 січня в Немишлянському районі.
“26 січня близько 19:10 в районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та бульвару Богдана Хмельницького 43-річний водій автомобіля Toyota Camry скоїв наїзд на невстановлену жінку-пішохода, яка в темному одязі перебувала на проїжджій частині. Особа загиблої встановлюється”, – повідомили у відділенні комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. А всім мешканцям міста нагадали про необхідність носити світловідбиваючі елементи на одязі або користуватися ліхтариками. Без додаткового освітлення людей увечері на дорозі не видно.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює особу жертви ДТП, яка загинула увечері 26 січня в Немишлянському районі".