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ДТП в Харькове: насмерть сбили женщину (фото)

12:00   27.01.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: насмерть сбили женщину (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция устанавливает личность жертвы ДТП, которая погибла вечером 26 января в Немышлянском районе.

«26 января около 19:10 в районе перекрестка проспекта Героев Харькова и бульвара Богдана Хмельницкого 43-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на неустановленную женщину-пешехода, которая в темной одежде находилась на проезжей части. Личность погибшей устанавливается», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП: В Харькове насмерть сбили женщину
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство. А всем жителям города напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде или пользоваться фонариками. Без дополнительного освещения людей вечером на дороге не видно.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает личность жертвы ДТП, которая погибла вечером 26 января в Немышлянском районе".