ДТП в Харькове: насмерть сбили женщину (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция устанавливает личность жертвы ДТП, которая погибла вечером 26 января в Немышлянском районе.
«26 января около 19:10 в районе перекрестка проспекта Героев Харькова и бульвара Богдана Хмельницкого 43-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на неустановленную женщину-пешехода, которая в темной одежде находилась на проезжей части. Личность погибшей устанавливается», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Под Харьковом внедорожник въехал в бетонный блок и загорелся: двое в больнице
По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство. А всем жителям города напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде или пользоваться фонариками. Без дополнительного освещения людей вечером на дороге не видно.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ДТП в Харькове: насмерть сбили женщину (фото)»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает личность жертвы ДТП, которая погибла вечером 26 января в Немышлянском районе".