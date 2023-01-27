ДТП в Харькове: насмерть сбили женщину (фото)

Полиция устанавливает личность жертвы ДТП, которая погибла вечером 26 января в Немышлянском районе.

«26 января около 19:10 в районе перекрестка проспекта Героев Харькова и бульвара Богдана Хмельницкого 43-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на неустановленную женщину-пешехода, которая в темной одежде находилась на проезжей части. Личность погибшей устанавливается», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство. А всем жителям города напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде или пользоваться фонариками. Без дополнительного освещения людей вечером на дороге не видно.