Окупанти вкрали на Харківщині пітона і кинули в танку, тікаючи від ЗСУ

На Харківщині росіяни вкрали із сауни триметрового тигрового пітона, а коли у вересні під час деокупації Куп’янська тікали від ЗСУ – кинули його разом із танком. Українські військові дістали пітона з-під ворожої техніки, що горіла, прихистили та назвали Куп’янськом. Нині ним опікується спеціаліст Каразінського університету.

У вересні українські бійці під час визволення Куп’янська вирішили розібратися з окупантами, які щодня гатили по їхніх позиціях з танків. Захисники взяли Javelin та NLAW та пішли до лісу шукати техніку загарбників, розповів “Суспільне Харків” військовий Богдан.

“Ми знайшли два танки, їх підбили, вони почали горіти. Я не знаю, як я побачив пітона — у мене поганий зір. Він був весь замурзаний, виповзав з-під танку. Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою зажав і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його у мішок”, – згадує військовий.



Відео: “Суспільне Харків”

Вже пізніше захисники з’ясували, звідки в російському танку міг взятися пітон.

“Там була елітна баня, а в ній був тераріум. Коли ми підбили танк, ми пішли в розвідку, знайшли цю баню вже розбиту, і там було багато тих змій, їхні шматки валялися. Можливо, то він і сам доповз до тих танків погрітися, але я не виключаю, що вони його вкрали задля втіхи чи їжі. Ми часто знаходили на їхніх позиціях і шкури собак, кістки собак, вони їдять все — це ж русня”, – каже Богдан.

Чоловік пітона до Харкова, шукав, чим його годувати, а коли зрозумів, що не справляється з пітоном, попросив про допомогу. Нині плазуна доглядає професор Харківського університету імені Каразіна Дмитро Шабанов. Тепер пітон — відгодований: раз на кілька тижнів їсть щурів.