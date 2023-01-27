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Оккупанты украли на Харьковщине питона и бросили в танке, убегая от ВСУ

Общество 22:57   27.01.2023
Елена Нагорная
Оккупанты украли на Харьковщине питона и бросили в танке, убегая от ВСУ Фото: «Суспільне Харків»

На Харьковщине россияне украли из сауны трехметрового тигрового питона, а когда в сентябре по время деоккупации Купянска убегали от ВСУ — бросили его вместе с танком. Украинские военные достали питона из-под горящей вражеской техники, приютили и назвали Купянском. Сейчас о нем заботится специалист Каразинского университета.

В сентябре украинские бойцы во время освобождения Купянска решили разобраться с оккупантами, которые ежедневно били по их позициям из танков. Защитники взяли Javelin и NLAW и пошли в лес искать технику захватчиков, рассказал «Суспільне Харків» военный Богдан.

«Мы нашли два танка, их подбили, они начали гореть. Я не знаю, как я увидел питона — у меня плохое зрение. Он был весь чумазый, выползал из-под танка. Я подбегаю, ловлю его как канат, и тяну за собой. Отбежал немного, скрутил его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его в мешок», — вспоминает военный.


Видео: «Суспільне Харків»

Уже позже защитники выяснили, откуда в российском танке мог взяться питон.

«Там была элитная баня, а в ней был террариум. Когда мы подбили танк, мы пошли в разведку, нашли эту баню уже разбитую, и там было много тех змей, их куски валялись. Возможно, это он и сам дополз до тех танков погреться, но я не исключаю, что они его украли ради развлечения или еды. Мы часто находили на их позициях и шкуры собак, кости собак, они едят все — это же русня», — говорит Богдан.

Мужчина привез питона в Харьков, искал, чем его кормить, а когда понял, что не справляется, попросил о помощи. Сейчас за пресмыкающимся ухаживает профессор Харьковского университета имени Каразина Дмитрий Шабанов. Теперь питон — откормленный: раз в несколько недель ест крыс.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 22:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине россияне украли из сауны трехметрового тигрового питона, а когда в сентябре по время деоккупации Купянска убегали от ВСУ — бросили его вместе с танком. Украинские военные достали питона из-под горящей вражеской техники, приютили и назвали Купянском. Сейчас о нем заботится специалист Каразинского университета.".