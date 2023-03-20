Лозівська та Красноградська громади отримають потужні генератори – ХОВА
Харківська область отримала 13 генераторів, повідомили у ХОВА.
Харківщина отримала допомогу у вигляді генераторів різної потужності від міжнародного агентства регіонального розвитку “ГлоБі” та благодійної організації “Space-Eye”, розповіли у харківській обласній військовій адміністрації.
Як зазначив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл, генератор потужністю 460 кВт направлять до Лозівської громади, а на 220 кВт – до Краснограда. Окрім цього, Харківщина отримала ще 11 невеликих генераторів.
«Потужні генератори спрямуємо на об’єкти критичної інфраструктури, а маленькі – для інших потреб громад. Переживемо можливі тривалі відключення світла безпечно. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, продовжуємо забезпечувати регіон необхідним обладнанням для того, щоб жителі були зі світлом, теплом, водою», – повідомив Сокіл.
Читайте також: 15 генераторів отримала Харківщина від фонду з Німеччини. Де їх встановлять
Новини за темою:
Ви читали новину: «Лозівська та Красноградська громади отримають потужні генератори – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 15:16;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала 13 генераторів, повідомили у ХОВА. ".