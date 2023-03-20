Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА

Харьковская область получила 13 генераторов, сообщили в ХОВА.

Харьковщина получила помощь в виде генераторов разной мощности от международного агентства регионального развития «ГлоБи» и благотворительной организации «Space-Eye», рассказали в харьковской областной военной администрации.

Как отметил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, генератор мощностью 460 кВт направят в Лозовскую громаду, а на 220 кВт – в Красноград. Кроме этого, Харьковщина получила еще 11 небольших генераторов.

«Мощные генераторы направим на объекты критической инфраструктуры, а маленькие – для других нужд громад. Переживем возможные длительные отключения света безопасно. По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, продолжаем снабжать регион необходимым оборудованием для того, чтобы жители были со светом, теплом, водой», — сообщил Сокол.