Live
  • Понедельник 20.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА

Общество 15:16   20.03.2023
Виктория Яковенко
Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА Фото: Харьковская областная военная администрация

Харьковская область получила 13 генераторов, сообщили в ХОВА.  

Харьковщина получила помощь в виде генераторов разной мощности от международного агентства регионального развития «ГлоБи» и благотворительной организации «Space-Eye», рассказали в харьковской областной военной администрации.

Как отметил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, генератор мощностью 460 кВт направят в Лозовскую громаду, а на 220 кВт – в Красноград.  Кроме этого, Харьковщина получила еще 11 небольших генераторов.

«Мощные генераторы направим на объекты критической инфраструктуры, а маленькие – для других нужд громад. Переживем возможные длительные отключения света безопасно. По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, продолжаем снабжать регион необходимым оборудованием для того, чтобы жители были со светом, теплом, водой», — сообщил Сокол.

Читайте также: 15 генераторов получила Харьковщина от фонда из Германии. Где их установят

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:25
На Купянском направлении аєроразведка уничтожила опорный пункт РФ (видео)
13:50
Экс-начальнику СБУ Харьковщины грозит пожизненное заключение: результаты ГБР
13:15
Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта
12:47
Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины волонтеры эвакуировали животных
12:11
Последствия обстрелов РФ по Харьковщине за сутки (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 15:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 13 генераторов, сообщили в ХОВА.   ".