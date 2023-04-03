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Оливкове дерево – ровесник Харкова вижило після російських обстрілів (відео)

Суспільство 11:30   03.04.2023
Оксана Горун
Оливкове дерево – ровесник Харкова вижило після російських обстрілів (відео)

369-річне дерево в харківському екопарку вважали загиблим, але навесні 2023 воно дало пагони, розповів “Суспільному” власник екопарку Олександр Фельдман.

“На жаль, воно постраждало, так само як і постраждали всі рослини тут. Але щастя наше в тому, що хлопці знайшли пагони від кореня, які живі. Тобто ми впевнені, що вони проростуть. Ми приберемо верхню частину, яка відмерла, і вона знову ростиме”, — поділився радістю Фельдман.

У вересні 2022 року в екопарку заявили про те, що рідкісне старовинне дерево – ровесник Харкова – загинуло.

“Олива чудово у нас прижилася. Її, до речі, не можна було назвати “старенькою”, оливкові дерева можуть жити до двох тисяч років”, – повідомили тоді в екопарку.

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    • Загиблій оливі збиралися знайти заміну, проте тепер у цьому, мабуть, немає потреби.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "369-річне дерево в харківському екопарку вважали загиблим, але навесні 2023 воно дало пагони, розповів “Суспільному” власник екопарку Олександр Фельдман".