Оливкове дерево – ровесник Харкова вижило після російських обстрілів (відео)
369-річне дерево в харківському екопарку вважали загиблим, але навесні 2023 воно дало пагони, розповів “Суспільному” власник екопарку Олександр Фельдман.
“На жаль, воно постраждало, так само як і постраждали всі рослини тут. Але щастя наше в тому, що хлопці знайшли пагони від кореня, які живі. Тобто ми впевнені, що вони проростуть. Ми приберемо верхню частину, яка відмерла, і вона знову ростиме”, — поділився радістю Фельдман.
У вересні 2022 року в екопарку заявили про те, що рідкісне старовинне дерево – ровесник Харкова – загинуло.
“Олива чудово у нас прижилася. Її, до речі, не можна було назвати “старенькою”, оливкові дерева можуть жити до двох тисяч років”, – повідомили тоді в екопарку.
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Загиблій оливі збиралися знайти заміну, проте тепер у цьому, мабуть, немає потреби.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "369-річне дерево в харківському екопарку вважали загиблим, але навесні 2023 воно дало пагони, розповів “Суспільному” власник екопарку Олександр Фельдман".