Оливковое дерево — ровесник Харькова выжило после российских обстрелов (видео)

369-летнее дерево в харьковском экопарке считали погибшим, но весной 2023 года оно дало побеги, рассказал «Суспільному» собственник экопарка Александр Фельдман.

«К сожалению, оно пострадало так же, как и пострадали все растения здесь. Но счастье наше в том, что ребята нашли побеги от корня, которые живые. То есть мы уверены, что они прорастут. Мы уберем верхнюю часть, которая отмерла, и она будет опять расти», — поделился радостью Фельдман.

В сентябре 2022 года в экопарке заявили о том, что редкое старинное дерево — ровесник Харькова — погибло.

«Олива замечательно у нас прижилась. Ее, кстати, нельзя было назвать «старушкой», оливковые деревья могут жить до двух тысяч лет», — сообщили тогда в экопарке.

Погибшей оливе собирались найти замену, однако теперь в этом, по всей видимости, нет необходимости.