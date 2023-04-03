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Оливковое дерево — ровесник Харькова выжило после российских обстрелов (видео)

Общество 11:30   03.04.2023
Оксана Горун
Оливковое дерево — ровесник Харькова выжило после российских обстрелов (видео) Фото: кадр из видео

369-летнее дерево в харьковском экопарке считали погибшим, но весной 2023 года оно дало побеги, рассказал «Суспільному» собственник экопарка Александр Фельдман.

«К сожалению, оно пострадало так же, как и пострадали все растения здесь. Но счастье наше в том, что ребята нашли побеги от корня, которые живые. То есть мы уверены, что они прорастут. Мы уберем верхнюю часть, которая отмерла, и она будет опять расти», — поделился радостью Фельдман.

В сентябре 2022 года в экопарке заявили о том, что редкое старинное дерево — ровесник Харькова — погибло.

«Олива замечательно у нас прижилась. Ее, кстати, нельзя было назвать «старушкой», оливковые деревья могут жить до двух тысяч лет», — сообщили тогда в экопарке.

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    • Погибшей оливе собирались найти замену, однако теперь в этом, по всей видимости, нет необходимости.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "369-летнее дерево в харьковском экопарке считали погибшим, но весной 2023 года оно дало побеги, рассказал «Суспільному» собственник экопарка Александр Фельдман".