На Харківщині підтримку ВПО включили до обласної програми соціального захисту

Реалізацію заходів з підтримки ВПО будуть здійснювати в межах існуючих бюджетних програм, у тому числі із залученням донорської допомоги, без додаткового навантаження на обласний бюджет, зазначили у ХОВА.

Рішення про підтримку ВПО в межах обласної програми соціального захисту ухвалили 12 травня під час сесії Харківської обласної ради.

Включення до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки окремого розділу «Підтримка внутрішньо переміщених осіб» дозволить комплексно реагувати на виклики, які виникають під час переїзду людей від моменту евакуації, впродовж їх адаптації в громаді й до повернення додому, зазначила в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура.

«Це дуже важливе рішення, адже у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України у Харківській області майже в чотири рази зросла кількість ВПО. Станом на 10 травня в регіоні зареєстрували понад 487 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 419 тисяч – стали на облік після 24 лютого 2022 року. Це майже 400 тисяч сімей ВПО, з яких 268 – багатодітні. 127 тисяч переселенців – пенсіонери, 21 тисяча – люди з інвалідністю, майже 88 тисяч – діти», – повідомила Тетяна Печура.

Зокрема, йдеться про сприяння зайнятості ВПО, доступну психологічну допомогу і реабілітацію, створення умов для безпечної евакуації з району проведення воєнних (бойових) дій, задоволення гуманітарних потреб, надання послуг з тимчасового проживання вразливим категоріям ВПО тощо.

«Реалізація цих заходів з підтримки ВПО здійснюватиметься у межах існуючих бюджетних програм, зокрема із залученням донорської допомоги, без додаткового навантаження на обласний бюджет», – зазначила Тетяна Печура.