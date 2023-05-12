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На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты

Общество 13:51   12.05.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты

Реализация мер по поддержке ВПЛ будут осуществляться в рамках существующих бюджетных программ, в том числе с привлечением донорской помощи, без дополнительной нагрузки на областной бюджет, отметили в ХОВА.

Решение о поддержке ВПЛ в рамках областной программы социальной защиты приняли 12 мая во время сессии Харьковского областного совета.

Включение в комплексную Программу социальной защиты населения Харьковской области на 2021 – 2025 годы отдельного раздела «Поддержка внутренне перемещенных лиц» позволит комплексно реагировать на вызовы, возникающие при переезде людей с момента эвакуации, на протяжении их адаптации в громаде и до возвращения домой, отметила в .о. директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Татьяна Печура.

«Это очень важное решение, ведь в связи с полномасштабным вторжением рф на территорию Украины в Харьковской области почти в четыре раза увеличилось количество ВПЛ. По состоянию на 10 мая в регионе зарегистрировали более 487 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них 419 тысяч стали на учет после 24 февраля 2022 года. Это почти 400 тысяч семей ВПЛ, из которых 268 – многодетные. 127 тысяч переселенцев – пенсионеры, 21 тысяча – люди с инвалидностью, почти 88 тысяч – дети», – сообщила Татьяна Печура.

В частности, речь идет о содействии занятости ВПЛ, доступной психологической помощи и реабилитации, создании условий для безопасной эвакуации из района проведения военных (боевых) действий, удовлетворении гуманитарных потребностей, предоставлении услуг по временному проживанию уязвимым категориям ВПЛ и т.д.

«Реализация этих мер по поддержке ВПЛ будет осуществляться в рамках существующих бюджетных программ, в том числе с привлечением донорской помощи, без дополнительной нагрузки на областной бюджет», – отметила Татьяна Печура.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 13:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реализация мер по поддержке ВПЛ будут осуществляться в рамках существующих бюджетных программ, в том числе с привлечением донорской помощи, без дополнительной нагрузки на областной бюджет, отметили в ХОВА.".