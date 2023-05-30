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Нічна атака “Шахедів”: у Києві загибла та 13 поранених (фото)

Події 10:23   30.05.2023
Оксана Горун
Нічна атака “Шахедів”: у Києві загибла та 13 поранених (фото) Фото: ДСНС

У КМВА та Нацполіції повідомили нові дані про наслідки нічної атаки “Шахедів” на столицю.

Поліція інформує про 13 поранених, КМВА – про сім.

“Внаслідок падіння уламків у різних районах столиці зафіксовано загоряння, руйнування об’єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів, на жаль, є потерпілі. Одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок”, – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас за даними начальника ГУ Нацполіції у Києві Івана Виговського, поранених більше – 13. Загинула 33-річна жінка.

Ще чотирьох людей травмовано на Київщині. Також пошкоджено 16 об’єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

Нічна атака на Київ 30 травня 2023 5
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 30 травня 2023 6
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 30 травня 2023 8
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київ 30 травня 2023 9
Фото: Нацполіція
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КМВА та Нацполіції повідомили нові дані про наслідки нічної атаки “Шахедів” на столицю".