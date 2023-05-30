Нічна атака “Шахедів”: у Києві загибла та 13 поранених (фото)

У КМВА та Нацполіції повідомили нові дані про наслідки нічної атаки “Шахедів” на столицю.

Поліція інформує про 13 поранених, КМВА – про сім.

“Внаслідок падіння уламків у різних районах столиці зафіксовано загоряння, руйнування об’єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів, на жаль, є потерпілі. Одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок”, – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас за даними начальника ГУ Нацполіції у Києві Івана Виговського, поранених більше – 13. Загинула 33-річна жінка.

Ще чотирьох людей травмовано на Київщині. Також пошкоджено 16 об’єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.