Нічна атака “Шахедів”: у Києві загибла та 13 поранених (фото)
У КМВА та Нацполіції повідомили нові дані про наслідки нічної атаки “Шахедів” на столицю.
Поліція інформує про 13 поранених, КМВА – про сім.
“Внаслідок падіння уламків у різних районах столиці зафіксовано загоряння, руйнування об’єктів житлового і нежитлового фонду, пошкодження автомобілів, на жаль, є потерпілі. Одна людина загинула, 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок”, – повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Водночас за даними начальника ГУ Нацполіції у Києві Івана Виговського, поранених більше – 13. Загинула 33-річна жінка.
Ще чотирьох людей травмовано на Київщині. Також пошкоджено 16 об’єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КМВА та Нацполіції повідомили нові дані про наслідки нічної атаки “Шахедів” на столицю".