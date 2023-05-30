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Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото)

Происшествия 10:23   30.05.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото) Фото: ГСЧС

В КГВА и Нацполиции сообщили новые данные о последствиях ночной атаки «Шахедов» на столицу.

Полиция информирует о 13 раненых, КГВА — о семи.

«В результате падения обломков в разных районах столицы зафиксировано возгорание, разрушение объектов жилого и нежилого фонда, повреждения автомобилей, к сожалению, пострадавшие. Один человек погиб, семь получили ранения разной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом», — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

В то же время, по данным начальника ГУ Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, раненых больше — 13. Погибла 33-летняя женщина.

Еще четыре человека травмированы в Киевской области. Также повреждены 16 объектов — гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Ночная атака на Киев 30 мая 2023 5
Фото: ГСЧС
Ночная атака на Киев 30 мая 2023 6
Фото: ГСЧС
Ночная атака на Киев 30 мая 2023 8
Фото: Нацполиция
Ночная атака на Киев 30 мая 2023 9
Фото: Нацполиция
Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КГВА и Нацполиции сообщили новые данные о последствиях ночной атаки «Шахедов» на столицу".