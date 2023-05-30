Ночная атака «Шахедов»: в Киеве погибшая и 13 раненых (фото)

В КГВА и Нацполиции сообщили новые данные о последствиях ночной атаки «Шахедов» на столицу.

Полиция информирует о 13 раненых, КГВА — о семи.

«В результате падения обломков в разных районах столицы зафиксировано возгорание, разрушение объектов жилого и нежилого фонда, повреждения автомобилей, к сожалению, пострадавшие. Один человек погиб, семь получили ранения разной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом», — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

В то же время, по данным начальника ГУ Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, раненых больше — 13. Погибла 33-летняя женщина.

Еще четыре человека травмированы в Киевской области. Также повреждены 16 объектов — гражданские авто, сооружения и жилые дома.