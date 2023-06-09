Кількість пунктів допомоги херсонцям збільшили: Терехов пишається харків’янами
Зранку біля пункту прийому допомоги херсонцям, що в Новобарському районі утворилися великі черги харківʼян.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«У нас унікальні люди. Пишаюся і дякую кожному», – написав Терехов.
Через великий відгук від містян штаби для допомоги херсонцям відкривають у кожному районі Харкова.
Вони працюватимуть за такими адресами:
– Школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;
– школа №123, вул. Академика Павлова 142а;
– школа №51, пр. Науки, 68Б;
– школа №13, вул. Благовещенская, 36;
– школа №113, пр. Алёшина, 9;
– школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;
– школа №120, вул. Катерининська, 8;
– школа №94, вул. Плеханівська, 151.
Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15:00. А відзавтра працюватимуть з 9:00 до 18:00.
Терехов також написав, що станом на зараз найнебхідніше: питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.
Нагадаємо, у Харкові 9 червня відкрили штаб гуманітарної підтримки українців, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Долучитися до збору вантажу, який відправлять найближчим часом, можуть усі охочі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку біля пункту прийому допомоги херсонцям, що в Новобарському районі утворилися великі черги харківʼян.".