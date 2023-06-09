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Кількість пунктів допомоги херсонцям збільшили: Терехов пишається харків’янами

Суспільство 15:15   09.06.2023
Вікторія Яковенко
Кількість пунктів допомоги херсонцям збільшили: Терехов пишається харків’янами Фото: Ігор Терехов

Зранку біля пункту прийому допомоги херсонцям, що в Новобарському районі утворилися великі черги харківʼян.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас унікальні люди. Пишаюся і дякую кожному», – написав Терехов.

Через великий відгук від містян штаби для допомоги херсонцям відкривають у кожному районі Харкова.

Вони працюватимуть за такими адресами:

– Школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;

– школа №123, вул. Академика Павлова 142а;

– школа №51, пр. Науки, 68Б;

– школа №13, вул. Благовещенская, 36;

– школа №113, пр. Алёшина, 9;

– школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;

– школа №120, вул. Катерининська, 8;

– школа №94, вул. Плеханівська, 151.

Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15:00. А відзавтра працюватимуть з 9:00 до 18:00.

Терехов також написав, що станом на зараз найнебхідніше: питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.

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Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, у Харкові 9 червня відкрили штаб гуманітарної підтримки українців, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Долучитися до збору вантажу, який відправлять найближчим часом, можуть усі охочі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 15:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку біля пункту прийому допомоги херсонцям, що в Новобарському районі утворилися великі черги харківʼян.".