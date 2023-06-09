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Количество пунктов помощи херсонцам увеличили: Терехов гордится харьковчанами

Общество 15:15   09.06.2023
Виктория Яковенко
Количество пунктов помощи херсонцам увеличили: Терехов гордится харьковчанами Фото: Игорь Терехов

Утром возле пункта приема помощи херсонцам в Новобарском районе образовались большие очереди харьковчан.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«У нас уникальные люди. Горжусь и благодарю каждого», — написал Терехов.

Из-за большого отклика от горожан штабы для помощи херсонцам открывают в каждом районе Харькова.

Они будут работать по таким адресам:

— Школа №49, ул. Харьковских дивизий, 7/3;
— школа №123, ул. Академика Павлова 142а;
— школа №51, пр. Науки, 68Б;
— школа №13, ул. Благовещенская, 36;
— школа №113, пр. Алешина, 9;
— школа №62, ул. Академика Вальтера, 2;
— школа №120, ул. Екатерининская, 8;
— школа №94, ул. Плехановская, 151.

Сегодня эти школы будут открыты с 15.00. А с завтрашнего дня будут работать с 9:00 до 18:00, добави мэр.

Терехов также написал, что по состоянию на сегодня самое необходимое: питьевая вода, медикаменты, продовольственные наборы, корма для животных, сапоги-заброды, заброды-комбинезоны, спасательные жилеты, бронежилеты, спасательные круги, канаты, бушлаты, нагрудники, надувные ночи.

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Фото: Игорь Терехов

Напомним, в Харькове 9 июня открыли штаб гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Приобщиться к сбору груза, который отправят в ближайшее время, могут все желающие.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром возле пункта приема помощи херсонцам в Новобарском районе образовались большие очереди харьковчан.".