На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3700 шлюбів. Зокрема, активно одружуються і в деокупованих громадах.
Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
«В Ізюмі, Куп’янську й Балаклії спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували 61, 37 та 77 одружень відповідно», – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3700 шлюбів. Зокрема, активно одружуються і в деокупованих громадах.".