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На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)

Суспільство 15:48   22.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото) Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3700 шлюбів. Зокрема, активно одружуються і в деокупованих громадах.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«В Ізюмі, Куп’янську й Балаклії спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували 61, 37 та 77 одружень відповідно», – йдеться у публікації.

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Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3700 шлюбів. Зокрема, активно одружуються і в деокупованих громадах.".