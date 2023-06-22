На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)

З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3700 шлюбів. Зокрема, активно одружуються і в деокупованих громадах.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«В Ізюмі, Куп’янську й Балаклії спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували 61, 37 та 77 одружень відповідно», – йдеться у публікації.