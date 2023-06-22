На Харьковщине с начала года поженились более 3 тыс. пар (фото)

С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3700 браков. В частности, активно женятся и в деоккупированных громадах.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«В Изюме, Купянске и Балаклее специалисты органов государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали 61, 37 и 77 бракосочетаний соответственно», — говорится в публикации.