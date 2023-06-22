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На Харьковщине с начала года поженились более 3 тыс. пар (фото)

Общество 15:48   22.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине с начала года поженились более 3 тыс. пар (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3700 браков. В частности, активно женятся и в деоккупированных громадах.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«В Изюме, Купянске и Балаклее специалисты органов государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали 61, 37 и 77 бракосочетаний соответственно», — говорится в публикации.

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Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 15:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3700 браков. В частности, активно женятся и в деоккупированных громадах.".