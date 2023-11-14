Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти

На сторінці Харківської топонімічної групи у фейсбуці почали обговорювати петицію, автор якої запропонував назвати вулицю в Харкові ім’ям покійного редактора тижневика “Футбол” Артема Франкова.

Перші думки, висловлені громадськими діячами, — проти такої ідеї. При цьому в якості аргументів наводять політичні погляди Франкова та навіть те, що він вболівав за “Динамо – Київ”.

“У петиції пишуть, що він був патріотом Харкова. Што ж. Одного разу доля звела нас в купе потягу Харків-Київ. Я їхав на концерт, він на матч збірної. Я розмовляв українською, він категорично зневажав “телячу” мову, “шароварництво” та інші “западенські витребеньки”. Артем був категоричним противником Майдану. Цілий вечір ідеологічного протистояння з інтелігентом, вихованим колонізаторами. Людина розумна, але дуже нагадувала кеворкяна, тільки у спорті. Я проголосую проти“, — прокоментував лідер харківської музичної групи “Папа Карло” Василь Рябко.

“Спілкувався особисто. У Харкові вулиці не достойний. Бо багато років мешкав у Києві та вболівав за “Динамо”, – знайшов аргумент іншого толку один із коментаторів Володимир Паромщик.

На цей час петиція, яка викликала активне обговорення в мережі, на сайті Харківської міськради зібрала лише п’ять підписів із необхідних 5000. Утім, автор має ще 86 днів, щоб домогтися підтримки своєї пропозиції харків’янами.