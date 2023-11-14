Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти

Суспільство 11:03   14.11.2023
Оксана Горун
Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти

На сторінці Харківської топонімічної групи у фейсбуці почали обговорювати петицію, автор якої запропонував назвати вулицю в Харкові ім’ям покійного редактора тижневика “Футбол” Артема Франкова.

Перші думки, висловлені громадськими діячами, — проти такої ідеї. При цьому в якості аргументів наводять політичні погляди Франкова та навіть те, що він вболівав за “Динамо – Київ”.

У петиції пишуть, що він був патріотом Харкова. Што ж. Одного разу доля звела нас в купе потягу Харків-Київ. Я їхав на концерт, він на матч збірної. Я розмовляв українською, він категорично зневажав “телячу” мову, “шароварництво” та інші “западенські витребеньки”. Артем був категоричним противником Майдану. Цілий вечір ідеологічного протистояння з інтелігентом, вихованим колонізаторами. Людина розумна, але дуже нагадувала кеворкяна, тільки у спорті. Я проголосую проти“, — прокоментував лідер харківської музичної групи “Папа Карло” Василь Рябко.

“Спілкувався особисто. У Харкові вулиці не достойний. Бо багато років мешкав у Києві та вболівав за “Динамо”, – знайшов аргумент іншого толку один із коментаторів Володимир Паромщик.

На цей час петиція, яка викликала активне обговорення в мережі, на сайті Харківської міськради зібрала лише п’ять підписів із необхідних 5000. Утім, автор має ще 86 днів, щоб домогтися підтримки своєї пропозиції харків’янами.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
14.11.2023, 12:26
У Харкові патрульні визволили безпорадного чоловіка з квартири (відео)
У Харкові патрульні визволили безпорадного чоловіка з квартири (відео)
14.11.2023, 12:08
Правоохоронці назвали імена окупантів, які вбили поета Вакуленка на Харківщині
Правоохоронці назвали імена окупантів, які вбили поета Вакуленка на Харківщині
14.11.2023, 11:27
Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти
Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти
14.11.2023, 11:03
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
14.11.2023, 10:08
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
14.11.2023, 09:43

Новини за темою:

08:59
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
10:10
У Харкові пропонують назвати вулицю ім’ям померлого редактора журналу “Футбол”
11:17
Щоб не перейменовувати Красноград, мерія провела розслідування: що з’ясували
08:32
Позбутися 8 Березня: на Харківщині хочуть перейменувати низку вулиць
10:43
Перейменування вокзалу у Харкові: замість “Слобідського” з’явилося 6 варіантів

Ви читали новину: «Вулиця імені головреда “Футболу” Франкова в Харкові: знайшлись аргументи проти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 11:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сторінці Харківської топонімічної групи у фейсбуці почали обговорювати петицію, автор якої запропонував назвати вулицю в Харкові ім’ям покійного редактора тижневика “Футбол” Артема Франкова".