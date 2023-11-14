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Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против

Общество 11:03   14.11.2023
Оксана Горун
Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против Фото: facebook Андрея Шахова

На странице Харьковской топонимической группы в facebook начали обсуждать петицию, автор которой предложил назвать улицу в Харькове именем покойного редактора еженедельника «Футбол» Артема Франкова.

Первые мнения, опубликованные общественниками, — против такой идеи. При этом в качестве аргументов приводят политические взгляды Франкова и даже то, что он болел за «Динамо  — Киев».

«В петиции пишут, что он являлся патриотом Харькова. Что ж. Однажды судьба свела нас в купе поезда Харьков-Киев. Я ехал на концерт, он на матч сборной. Я разговаривал на украинском, он категорически презирал «телячий» язык, «шароварничество» и другие «западенские изыски». Артем был категорическим противником Майдана. Целый вечер идеологического противостояния с интеллигентом, воспитанным колонизаторами. Человек умный, но очень напоминал кеворкяна, только в спорте. Я проголосую против», — прокомментировал лидер харьковской музыкальной группы «Папа Карло» Василий Рябко.

«Общался лично. В Харькове улицы не достоин. Потому что много лет жил в Киеве и болел за «Динамо», — нашел аргумент другого толка один из комментаторов Владимир Паромщик.

На данный момент петиция, которая вызвала активное обсуждение в сети, на сайте Харьковского горсовета собрала только пять подписей из необходимых 5000. Впрочем, у автора есть еще 86 дней, чтобы добиться поддержки своего предложения харьковчанами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На странице Харьковской топонимической группы в facebook начали обсуждать петицию, автор которой предложил назвать улицу в Харькове именем покойного редактора еженедельника «Футбол» Артема Франкова".