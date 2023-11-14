Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против
На странице Харьковской топонимической группы в facebook начали обсуждать петицию, автор которой предложил назвать улицу в Харькове именем покойного редактора еженедельника «Футбол» Артема Франкова.
Первые мнения, опубликованные общественниками, — против такой идеи. При этом в качестве аргументов приводят политические взгляды Франкова и даже то, что он болел за «Динамо — Киев».
«В петиции пишут, что он являлся патриотом Харькова. Что ж. Однажды судьба свела нас в купе поезда Харьков-Киев. Я ехал на концерт, он на матч сборной. Я разговаривал на украинском, он категорически презирал «телячий» язык, «шароварничество» и другие «западенские изыски». Артем был категорическим противником Майдана. Целый вечер идеологического противостояния с интеллигентом, воспитанным колонизаторами. Человек умный, но очень напоминал кеворкяна, только в спорте. Я проголосую против», — прокомментировал лидер харьковской музыкальной группы «Папа Карло» Василий Рябко.
«Общался лично. В Харькове улицы не достоин. Потому что много лет жил в Киеве и болел за «Динамо», — нашел аргумент другого толка один из комментаторов Владимир Паромщик.
На данный момент петиция, которая вызвала активное обсуждение в сети, на сайте Харьковского горсовета собрала только пять подписей из необходимых 5000. Впрочем, у автора есть еще 86 дней, чтобы добиться поддержки своего предложения харьковчанами.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: переименование, улица, франков, футбол, харьковская топонимическая группа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На странице Харьковской топонимической группы в facebook начали обсуждать петицию, автор которой предложил назвать улицу в Харькове именем покойного редактора еженедельника «Футбол» Артема Франкова".