За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина

У Харкові затримали чоловіка, який вимагав кошти з військовозобов’язаного за вплив на співробітників військкомату.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону.

«Підозрюваний вимагав у військовозобов’язаного 5 тисяч доларів за вплив на службових осіб РТЦК та СП у прийнятті рішення про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку», – зазначили правоохоронці.

Ділка затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом на співробітників РТЦК та СП, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також правоохоронці перевіряють службових осіб військкомату на причетність до цього злочину.