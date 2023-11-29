За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина
У Харкові затримали чоловіка, який вимагав кошти з військовозобов’язаного за вплив на співробітників військкомату.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону.
«Підозрюваний вимагав у військовозобов’язаного 5 тисяч доларів за вплив на службових осіб РТЦК та СП у прийнятті рішення про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку», – зазначили правоохоронці.
Ділка затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом на співробітників РТЦК та СП, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також правоохоронці перевіряють службових осіб військкомату на причетність до цього злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який вимагав кошти з військовозобов’язаного за вплив на співробітників військкомату.".