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За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина

Суспільство 15:56   29.11.2023
Вікторія Яковенко
За $5 тис. обіцяв «вирішити питання» у ТЦК: затримали харків’янина Фото: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону

У Харкові затримали чоловіка, який вимагав кошти з військовозобов’язаного за вплив на співробітників військкомату.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону.

«Підозрюваний вимагав  у військовозобов’язаного 5 тисяч доларів за вплив на службових осіб РТЦК та СП у прийнятті рішення про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку», – зазначили правоохоронці.

Ділка затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом на співробітників РТЦК та СП, поєднане з вимаганням такої вигоди  (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також правоохоронці перевіряють службових осіб військкомату на причетність до цього злочину.

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Фото: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який вимагав кошти з військовозобов’язаного за вплив на співробітників військкомату.".