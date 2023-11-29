За $5 тыс. обещал «решить вопрос» в ТЦК: задержали харьковчанина

В Харькове задержали мужчину, который требовал деньги с военнообязанного за влияние на сотрудников военкомата.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

«Подозреваемый требовал у военнообязанного 5 тысяч долларов за влияние на должностных лиц РТЦК и СП в принятии решения о непригодности к военной службе и исключении из военного учета», — отметили правоохранители.

Делка задержали во время получения денег. Ему сообщили о подозрении за злоупотребление влиянием на сотрудников РТЦК и СП, связанное с требованием выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также правоохранители проверяют должностных лиц военкомата на причастность к этому преступлению.