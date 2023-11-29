За $5 тыс. обещал «решить вопрос» в ТЦК: задержали харьковчанина
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
В Харькове задержали мужчину, который требовал деньги с военнообязанного за влияние на сотрудников военкомата.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
«Подозреваемый требовал у военнообязанного 5 тысяч долларов за влияние на должностных лиц РТЦК и СП в принятии решения о непригодности к военной службе и исключении из военного учета», — отметили правоохранители.
Делка задержали во время получения денег. Ему сообщили о подозрении за злоупотребление влиянием на сотрудников РТЦК и СП, связанное с требованием выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также правоохранители проверяют должностных лиц военкомата на причастность к этому преступлению.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военкомат, военнообязанный, прокуратура, тцк, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который требовал деньги с военнообязанного за влияние на сотрудников военкомата.".