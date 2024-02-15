Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті

Події 20:17   15.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харкова та області про небезпеку.

«Харків та область: перебуваємо в укритті!», – звернувся до мешканців Харківщини Сергій Мельник.

У Харкові було чути вибух.

Читайте також: Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області
Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області
15.02.2024, 21:01
Удар КАБами по селу на Харківщині: загиблих вже троє
Удар КАБами по селу на Харківщині: загиблих вже троє
15.02.2024, 20:34
У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті
У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті
15.02.2024, 20:17
Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині
Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині
15.02.2024, 19:43
Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ
Росіяни скидали бомби на 6 сіл Харківської області – Генштаб ЗСУ
15.02.2024, 19:28
Головні новини Харкова 15.02: Троє загиблих і двоє поранених, вибухи в Харкові
Головні новини Харкова 15.02: Троє загиблих і двоє поранених, вибухи в Харкові
15.02.2024, 20:24

Новини за темою:

09:57
Вибух може бути чутно в Харкові: у Дементіївці розмінування
22:50
У Харкові чують сильні вибухи, місто атакують російські БПЛА
22:57
“Шахед” ударив по району житлової забудови в Харкові, там пожежа – Терехов
19:00
У Харкові знову було чутно вибух
16:31
У Харкові лунають вибухи, Терехов і Мельник закликали бути в укриттях

Ви читали новину: «У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харкова та області про небезпеку.".