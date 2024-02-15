У Харкові чують вибухи, Мельник закликав бути в укритті
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харкова та області про небезпеку.
«Харків та область: перебуваємо в укритті!», – звернувся до мешканців Харківщини Сергій Мельник.
У Харкові було чути вибух.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 20:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харкова та області про небезпеку.".