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В Харькове слышат взрывы, Мельник призвал быть в укрытии

Происшествия 20:17   15.02.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышат взрывы, Мельник призвал быть в укрытии Фото: Вадим Беликов

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харькова и области об опасности.

«Харьков и область: находимся в укрытии!», – обратился к жителям Харьковщины Сергей Мельник.
В Харькове был слышен взрыв.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 20:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харькова и области об опасности.".