В Харькове слышат взрывы, Мельник призвал быть в укрытии
Фото: Вадим Беликов
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харькова и области об опасности.
«Харьков и область: находимся в укрытии!», – обратился к жителям Харьковщины Сергей Мельник.
В Харькове был слышен взрыв.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 20:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харькова и области об опасности.".