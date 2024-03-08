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На Харківщині відновлюють міст, що був зруйнований окупантами під час відступу

Суспільство 09:38   08.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині відновлюють міст, що був зруйнований окупантами під час відступу Фото: СВіРІ у Харківській області

На Харківщині розпочали ремонт одного з мостів у Балаклійській громаді, проінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області.

“Підрядники розпочали демонтаж та вивезення зруйнованих конструкцій одного з мостів у Балаклійській громаді. Цей міст був зруйнований ще у 2022 році, коли окупанти відступали з захоплених територій Ізюмського району. Руйнування виявилися доволі значними, тож для забезпечення проїзду тут було зведено тимчасову переправу. Зараз же розпочато відновлення мосту”, – поінформували шляховики.

Будують міст у Балаклійській громаді на Харківщині 3
Фото: СВіРІ у Харківській області

У службі обіцяють, що новий міст витримуватиме сучасні навантаження. Так, планують створити новий фундамент та опори, прольоти та мостове полотно. Також на мосту передбачені пішохідні тротуари та освітлення.

Якщо перебоїв у фінансуванні не буде, то роботи розраховують завершити до кінця 2024 року.

Будують міст у Балаклійській громаді на Харківщині 4
Фото: СВіРІ у Харківській області

Дорожники нагадали, що загалом на Харківщині за час повномасштабного вторгнення РФ зруйнували 27 мостів та шляхопроводів. На всіх влаштували тимчасові переправи та об’їзди. Поступово конструкції відновлюють капітально.

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Будують міст у Балаклійській громаді на Харківщині 2
Фото: СВіРІ у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 09:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розпочали ремонт одного з мостів у Балаклійській громаді, проінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області".