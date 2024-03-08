На Харківщині відновлюють міст, що був зруйнований окупантами під час відступу

На Харківщині розпочали ремонт одного з мостів у Балаклійській громаді, проінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області.

“Підрядники розпочали демонтаж та вивезення зруйнованих конструкцій одного з мостів у Балаклійській громаді. Цей міст був зруйнований ще у 2022 році, коли окупанти відступали з захоплених територій Ізюмського району. Руйнування виявилися доволі значними, тож для забезпечення проїзду тут було зведено тимчасову переправу. Зараз же розпочато відновлення мосту”, – поінформували шляховики.

У службі обіцяють, що новий міст витримуватиме сучасні навантаження. Так, планують створити новий фундамент та опори, прольоти та мостове полотно. Також на мосту передбачені пішохідні тротуари та освітлення.

Якщо перебоїв у фінансуванні не буде, то роботи розраховують завершити до кінця 2024 року.

Дорожники нагадали, що загалом на Харківщині за час повномасштабного вторгнення РФ зруйнували 27 мостів та шляхопроводів. На всіх влаштували тимчасові переправи та об’їзди. Поступово конструкції відновлюють капітально.