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На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении

Общество 09:38   08.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении Фото: СВиРИ в Харьковской области

На Харьковщине начали ремонт одного из мостов в Балаклейской громаде, проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в области.

«Подрядчики приступили к демонтажу и вывозу разрушенных конструкций одного из мостов в Балаклейской громаде. Этот мост был разрушен еще в 2022 году, когда оккупанты отступали с захваченных территорий Изюмского района. Разрушения оказались достаточно значительными, поэтому для обеспечения проезда здесь была возведена временная переправа. Сейчас же начато восстановление моста», — проинформировали дорожники.

Строят мост в Балаклейской громаде на Харьковщине 3
Фото: СВиРИ в Харьковской области

В службе обещают, что новый мост будет выдерживать современные нагрузки. Так, планируют создать новый фундамент и опоры, пролеты и мостовое полотно. Также на мосту предусмотрены пешеходные тротуары и освещение.

Если перебоев в финансировании не будет, работы рассчитывают завершить до конца 2024 года.

Строят мост в Балаклейской громаде на Харьковщине 4
Фото: СВиРИ в Харьковской области

Дорожники напомнили, что в целом на Харьковщине за время полномасштабного вторжения РФ разрушили 27 мостов и путепроводов. На всех устроили временные переправы и объезды. Постепенно конструкции восстанавливают капитально.

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Строят мост в Балаклейской громаде на Харьковщине 2
Фото: СВиРИ в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали ремонт одного из мостов в Балаклейской громаде, проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в области".