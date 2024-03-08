На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении

На Харьковщине начали ремонт одного из мостов в Балаклейской громаде, проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в области.

«Подрядчики приступили к демонтажу и вывозу разрушенных конструкций одного из мостов в Балаклейской громаде. Этот мост был разрушен еще в 2022 году, когда оккупанты отступали с захваченных территорий Изюмского района. Разрушения оказались достаточно значительными, поэтому для обеспечения проезда здесь была возведена временная переправа. Сейчас же начато восстановление моста», — проинформировали дорожники.

В службе обещают, что новый мост будет выдерживать современные нагрузки. Так, планируют создать новый фундамент и опоры, пролеты и мостовое полотно. Также на мосту предусмотрены пешеходные тротуары и освещение.

Если перебоев в финансировании не будет, работы рассчитывают завершить до конца 2024 года.

Дорожники напомнили, что в целом на Харьковщине за время полномасштабного вторжения РФ разрушили 27 мостов и путепроводов. На всех устроили временные переправы и объезды. Постепенно конструкции восстанавливают капитально.