На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении
На Харьковщине начали ремонт одного из мостов в Балаклейской громаде, проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в области.
«Подрядчики приступили к демонтажу и вывозу разрушенных конструкций одного из мостов в Балаклейской громаде. Этот мост был разрушен еще в 2022 году, когда оккупанты отступали с захваченных территорий Изюмского района. Разрушения оказались достаточно значительными, поэтому для обеспечения проезда здесь была возведена временная переправа. Сейчас же начато восстановление моста», — проинформировали дорожники.
В службе обещают, что новый мост будет выдерживать современные нагрузки. Так, планируют создать новый фундамент и опоры, пролеты и мостовое полотно. Также на мосту предусмотрены пешеходные тротуары и освещение.
Если перебоев в финансировании не будет, работы рассчитывают завершить до конца 2024 года.
Дорожники напомнили, что в целом на Харьковщине за время полномасштабного вторжения РФ разрушили 27 мостов и путепроводов. На всех устроили временные переправы и объезды. Постепенно конструкции восстанавливают капитально.
Читайте также: Ремонт трассы М-03: когда завершат работы на отрезке от Коротича до Валок
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мост, новости Харькова, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине начали ремонт одного из мостов в Балаклейской громаде, проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в области".