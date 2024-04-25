Поповнення у харківському екопарку – народилися лемури (відео)
В екопарку під Харковом народилися двоє кільцехвостих лемурів.
«Зараз ці крихітні представники Мадагаскару міцно тримаються за хутро своєї матусі та сидять у неї на спині. Наші малюки почувають себе чудово та мають гарний апетит. Через місяць – два дитинчата почнуть робити перші самостійні маленькі подорожі та повертатимуться до мами, щоб поїсти і зігрітися», – зазначили працівники екопарку.
Вже за п’ять місяців ці лемури стануть повністю самостійними, додали в екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом народилися двоє кільцехвостих лемурів.".