Пополнение в харьковском экопарке – родились лемуры (видео)

В экопарке под Харьковом родились два кольцехвостых лемура.

«Сейчас эти крохотные представители Мадагаскара крепко держатся за мех своей мамочки и сидят у нее на спине. Наши малыши чувствуют себя отлично и имеют хороший аппетит. Через месяц — два детеныши начнут совершать первые самостоятельные маленькие путешествия и будут возвращаться к маме, чтобы поесть и согреться», — отметили работники экопарка.

Уже через пять месяцев эти лемуры станут полностью самостоятельными, добавили в экопарке.