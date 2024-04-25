Пополнение в харьковском экопарке – родились лемуры (видео)
В экопарке под Харьковом родились два кольцехвостых лемура.
«Сейчас эти крохотные представители Мадагаскара крепко держатся за мех своей мамочки и сидят у нее на спине. Наши малыши чувствуют себя отлично и имеют хороший аппетит. Через месяц — два детеныши начнут совершать первые самостоятельные маленькие путешествия и будут возвращаться к маме, чтобы поесть и согреться», — отметили работники экопарка.
Уже через пять месяцев эти лемуры станут полностью самостоятельными, добавили в экопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, лемуры, пополнение, родились, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом родились два кольцехвостых лемура.".