У Харкові за $3 тис. підполковник НГУ обіцяв знайомому вплинути на ВЛК
Правоохоронці затримали у Харкові військовослужбовця НГУ, який за гроші обіцяв знайомому вплинути на рішення ВЛК.
Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону, наприкінці березня підполковник зустрів біля медзакладу свого знайомого по службі. Фігурант дізнався, що товариш проходить ВЛК з метою звільнення зі служби, однак має проблеми та складнощі. Тож підполковник пообіцяв йому вплинути на рішення комісії за 3 тисячі доларів.
Військовослужбовця НГУ затримали «на гарячому» – під час передачі грошей. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Фігуранту «світить» від 3 до 8 років тюрми.
Читайте також: За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВВК, гроші, задержали, НГУ, прокуратура, решение, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові за $3 тис. підполковник НГУ обіцяв знайомому вплинути на ВЛК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові військовослужбовця НГУ, який за гроші обіцяв знайомому вплинути на рішення ВЛК.".