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У Харкові за $3 тис. підполковник НГУ обіцяв знайомому вплинути на ВЛК

Суспільство 11:44   06.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові за $3 тис. підполковник НГУ обіцяв знайомому вплинути на ВЛК Фото: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону

Правоохоронці затримали у Харкові військовослужбовця НГУ, який за гроші обіцяв знайомому вплинути на рішення ВЛК.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону, наприкінці березня підполковник зустрів біля медзакладу свого знайомого по службі. Фігурант дізнався, що товариш проходить ВЛК з метою звільнення зі служби, однак має проблеми та складнощі. Тож підполковник пообіцяв йому вплинути на рішення комісії за 3 тисячі доларів.

Військовослужбовця НГУ затримали «на гарячому» – під час передачі грошей. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Фігуранту «світить» від 3 до 8 років тюрми.

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Фото: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові військовослужбовця НГУ, який за гроші обіцяв знайомому вплинути на рішення ВЛК.".