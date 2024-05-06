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В Харькове за $3 тыс. подполковник НГУ обещал знакомому повлиять на ВВК

Общество 11:44   06.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове за $3 тыс. подполковник НГУ обещал знакомому повлиять на ВВК Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Правоохранители задержали в Харькове военнослужащего НГУ, который за деньги обещал знакомому повлиять на решение ВВК.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, в конце марта подполковник встретил у медучреждения своего знакомого по службе. Фигурант узнал, что товарищ проходит ВВК с целью освобождения со службы, однако у него есть проблемы и сложности. Подполковник пообещал ему повлиять на решение комиссии за 3 тысячи долларов.

Военнослужащего НГУ задержали «на горячем» – при передаче денег. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Фигуранту «светит» от 3 до 8 лет тюрьмы.

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Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове военнослужащего НГУ, который за деньги обещал знакомому повлиять на решение ВВК.".