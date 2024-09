Гуттереш визнав, що Радбез ООН потрібно реформувати

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш на відкритті Саміту миру в Нью-Йорку 22 вересня заявив, що “світ сходить із рейок”, “Рада безпеки ООН застаріла” і необхідно “повернути багатосторонність з краю прірви”.

Відкриваючи саміт, Гуттереш повідомив, що закликав провести цей захід, щоб розглянути “глибокі реформи, які зроблять світові інститути більш легітимними, справедливими та ефективними на основі цінностей Статуту ООН”.

“Я закликав до проведення цього саміту, тому що наш світ сходить із рейок — і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях. Конфлікти вирують і множаться, від Близького Сходу до України та Судану, і кінця їм не видно. Нашій системі колективної безпеки загрожують геополітичні розбіжності, ядерне позиціювання та розробка нової зброї й театрів воєнних дій. У нас немає ефективної глобальної відповіді на складні та навіть екзистенційні загрози, що виникають”, — заявив Генсек ООН.

September 22, 2024