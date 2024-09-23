Гуттереш визнав, що Радбез ООН потрібно реформувати

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш на відкритті Саміту миру в Нью-Йорку 22 вересня заявив, що “світ сходить із рейок”, “Рада безпеки ООН застаріла” і необхідно “повернути багатосторонність з краю прірви”.

Відкриваючи саміт, Гуттереш повідомив, що закликав провести цей захід, щоб розглянути “глибокі реформи, які зроблять світові інститути більш легітимними, справедливими та ефективними на основі цінностей Статуту ООН”.

“Я закликав до проведення цього саміту, тому що наш світ сходить із рейок — і нам потрібні жорсткі рішення, щоб повернутися на правильний шлях. Конфлікти вирують і множаться, від Близького Сходу до України та Судану, і кінця їм не видно. Нашій системі колективної безпеки загрожують геополітичні розбіжності, ядерне позиціювання та розробка нової зброї й театрів воєнних дій. У нас немає ефективної глобальної відповіді на складні та навіть екзистенційні загрози, що виникають”, — заявив Генсек ООН.

adoption of Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations можливі зміни до нових можливостей і можливостей. Будьте заблоковані до #OurCommonFuture . Now it is our common responsibility to walk through it. pic.twitter.com/Je7ilZIjq7 — António Guterres (@antonioguterres) September 22, 2024

Гуттереш визнав, що чинні інститути не здатні ефективно реагувати на сучасні проблеми – від політичних до екологічних. Це Генсек ООН пояснив тим, що наявні структури “відбивають минулу епоху”.

“Коли Організацію Об’єднаних Націй було створено майже 80 років тому, до неї входила 51 держава-член. Сьогодні їх 193. Глобальна економіка була менше однієї дванадцятої від її нинішнього розміру. У результаті наші інструменти та інститути миру та безпеки, а також наша глобальна фінансова архітектура відображають минулу епоху. Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підривається. Якщо її склад та методи роботи не будуть реформовані, вона зрештою втратить будь-яку довіру”, — дійшов висновку Генеральний секретар ООН.

Він закликав “зробити перші рішучі кроки до оновлення та реформування міжнародного співробітництва” вже зараз. Зокрема – ухвалити низку документів: “Пакт заради майбутнього”, а також додатки до нього – Глобальний цифровий договір та Декларацію про майбутні покоління. “Пакт заради майбутнього” в результаті ухвалила Генеральна асамблея ООН (143 голоси “за”, сім “проти”, 15 утрималися). Перед самим голосуванням від деяких країн, зокрема Росії, Ірану, КНДР та Сирії, надійшла пропозиція про внесення правок до документа. Вони пропонували додати заклик про невтручання у будь-яке питання національного суверенітету, а також пріоритет міжурядових обговорень, пише Еспресо. Проте члени Генасамблеї відхилили пропозиції РФ та компанії.

“Попри всі перешкоди, зокрема спроби Росії зірвати його прийняття, світ зумів об’єднатися навколо бачення справедливого та безпечного майбутнього, – прокоментував голосування президент України Володимир Зеленський. – Однак це майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової відповідно до Формули миру, яка ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об’єктивній потребі в глобальній безпеці”.